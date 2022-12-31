Только 25% волгоградцев встречают Новый год с праздничным настроением

Молодежь больше радуется празднику. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый второй волгоградец встречает Новый 2023 год без настроения и этого не скрывает. Лишь 25% жителей региона поймали праздничное настроение. 16% и вовсе имитируют радость, чтобы не расстраивать родных и близких. Такие результаты опроса экономически активных жителей Волгограда приводит сервис SuperJob.

Кстати, за год настроения волгоградцев почти не изменились. Прятать свои чувства перед наступающими новогодними праздниками мужчины почти не готовы. Женщины больше склонны к компромиссу. Больше радости у молодежи. Каждый третий житель Волгограда моложе 24 лет ждет праздник с нетерпением. Среди тех, кому за 45, таких в полтора раза меньше – 20%.