Региональный оператор по обращению с ТКО заключил договор с ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор информирует потребителей Волгоградской области, о том, что 30 декабря по итогам конкурсной процедуры между ООО «Ситиматик-Волгоград» и ПАО «Волгоградэнергосбыт» заключен договор на обслуживание населения Волгоградской области.

Это означает, что с начала января 2023 подрядчиком по начислениям платы за услугу по обращению с ТКО по Волгоградской области станет ПАО «Волгоградэнергосбыт». В 2022 году такую услугу оказывало АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Одним из изменений в работе, является то, что по вопросам, связанным с услугой обращения с ТКО, жителям Волгоградской области следует обращаться не в ОА «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», а в колл-центр ООО «Ситиматик -Волгоград».

Напоминаем режим работы колл-центра в праздничные дни:

1, 2, 7, 8 января – не рабочие дни

3, 4, 5 января с 8:00 до 20:00

6 января с 8:00 до 19:00

с 9 января колл-центр работает в обычном режиме с 8:00 до 20:00 без выходных.

Номера колл-центра остаются прежними: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

Обращаем внимание, что данные изменения касаются только жителей Волгоградской области, для жителей г. Волгограда ничего не изменилось, услуги, как и ранее оказывает АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», потребители, как и прежде могут обращаться в их справочную службу по номеру (8442) 32-50-50 или в контактный центр регионального оператора.