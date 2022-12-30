Мокрый снег и дождь прогнозируют в Волгограде 31 декабря

На Новый год погода волгоградцев не порадует Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области на Новый год не стоит ждать настоящей зимней погоды. 31 декабря и 1 января волгоградцев ожидают мокрый снег, дожди и гололед на дорогах. По области осадки пойдут ночью в субботу, к утру прогнозируются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Днем 31 декабря в районах дождь и снег, в Волгограде – небольшой дождь, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на 31 декабря по области температура воздуха будет -2...+3º, днем +1...+6º. В Волгограде ночью 0...+2º, днем +3...+5º.

В новогоднюю ночь 1 января в районах региона будет -3...+2º, в областном центре -1...+1º. Небольшой снег пойдет только местами по области. Днем в новом году будет снег и дождь на всей территории Волгоградской области. В Волгограде температура воздуха в воскресенье составит +3...+5º.