Волгоградские врачи за два месяца в ЛНР обследовали почти 3,5 тысячи детей

Фото: пресс-служба АВО.

Врачи из Волгоградской области, два месяца назад уехавшие в рабочую командировку в Луганскую Народную Республику, обследовали почти 3,5 тысяч детей, проживающих в Станично-Луганском и Беловодском районах. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе региональной администрации. Малыши и подростки прошли профилактические приемы у разных специалистов – педиатров, офтальмологов, хирургов, неврологов, психиатров. Отметим, что медицинские бригады, в состав которых также вошли медсестры, лаборанты и врачи УЗИ, работали в детских садах и школах.

Добавим, что Волгоградская область активно помогает Станично-Луганскому району ЛНР. За несколько месяцев более 36 тысяч местных

- Три мобильных медпункта направлены в октябре в подшефный район. Они обслуживают жителей населенных пунктов Степное, Казачье, Благовещенка, в которых проживает более 600 человек. Ранее они получали медпомощь в приспособленных помещениях сельского клуба, библиотеки и магазина, - добавили в обладминистрации.