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НовостиПолитика30 декабря 2022 13:57

Волгоградский губернатор провел оперативное совещание перед праздниками

Андрей Бочаров подвел предварительные итоги года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 30 декабря провел оперативное совещание. Со своими заместителями глава региона подвел предварительные итоги уходящего года, правда, о чем именно шла речь, не уточняется. Также губернатор поручил обеспечить бесперебойную работу всех служб во время праздников.

- Были актуализированы задачи на период новогодних и рождественских каникул по обеспечению комплексной безопасности, организации бесперебойной работы оперативных, коммунальных, дорожных и социальных служб, - рассказали в администрации региона.

Напомним, в начале неделе губернатор уже проводил оперативное совещание, на котором рассматривались вопросы безопасности жителей во время новогодних праздников. В частности, был утвержден график дежурств чиновников во время каникулах.