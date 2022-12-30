Волгоградский губернатор провел оперативное совещание перед праздниками

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 30 декабря провел оперативное совещание. Со своими заместителями глава региона подвел предварительные итоги уходящего года, правда, о чем именно шла речь, не уточняется. Также губернатор поручил обеспечить бесперебойную работу всех служб во время праздников.

- Были актуализированы задачи на период новогодних и рождественских каникул по обеспечению комплексной безопасности, организации бесперебойной работы оперативных, коммунальных, дорожных и социальных служб, - рассказали в администрации региона.

Напомним, в начале неделе губернатор уже проводил оперативное совещание, на котором рассматривались вопросы безопасности жителей во время новогодних праздников. В частности, был утвержден график дежурств чиновников во время каникулах.