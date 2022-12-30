В Волгоградской области к Новому году подорожали почти все продукты

В волгоградских магазинах подорожали продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Нового года волгоградцы получили неприятный подарок: в магазинах и на рынках за неделю подорожали почти все продукты. Особенно повысились цены на ингредиенты для новогодних салатов. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, с 20 по 26 декабря увеличилась стоимость свеклы на 7,07%, моркови – на 5,35%, картофеля – на 1,08%, репчатого лука – на 1,23%, огурцов – на 6,09%, яблок – на 1,1%. Свинина подорожала на 1,05%, охлажденные куры – на 1,9%, сосиски и сардельки – на 1,18%, пастеризованное молоко – на 1,52%, чай – на 1,77%. Также ряд продуктов повысились в цене менее чем на 1%.

Лишь малая часть продовольственных товаров стала выгоднее за неделю. На 1,03% подешевела вареная колбаса, на 1,3% - сахар-песок, на 5,11% - поваренная соль. Незначительно снизились цены на сыр, конфеты, хлеб, гречка, макароны.