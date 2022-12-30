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НовостиОбщество30 декабря 2022 12:35

На Аллее Героев устанавливают 60 чугунных фонарей по проекту советских архитекторов

Также обновленную пешеходную зону осветят 84 современных светильника
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Рабочие завершают мощение аллеи и ставят новые фонари.

Рабочие завершают мощение аллеи и ставят новые фонари.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Трехуровневая подсветка появится на Аллее Героев в Волгограде после реконструкции. Пока пешеходная зона выглядит совсем не празднично, но у рабочих до окончания года есть еще полтора дня, чтобы завершить мощение тротуаров и убрать за собой грязь. В то же время подрядчик начал монтировать освещение. На главной прогулочной улице центра города появляются чугунные фонари, которые изготовили в соответствии с замыслом советских архитекторов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на Аллее Героев установят 48 однорожковых светильников вдоль ресторанов и магазинов и 12 двухрожковых – на центральной аллее. Кроме того, еще 84 светильника разного уровня дополнительно будут подсвечивать прогулочную зону. Все освещение новое, так как старые светоточки, по словам специалистов, уже в непригодном для эксплуатации состоянии.

У строителей осталось полтора дня на то, чтобы привести в порядок главную пешеходную зону.

У строителей осталось полтора дня на то, чтобы привести в порядок главную пешеходную зону.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Позже подсветят и зеленые зоны – на газоне под деревьями освещать и украшать пространство будут 40 светодиодных шаров.

Накануне специалисты высадили на Аллее Героев 350 туй, 20 елей и 2500 кизильников. Напомним, во время последней поездки на объект волгоградский губернатор Андрей Бочаров пообещал, что основные работы здесь завершат до конца года.

Накануне подрядчик провел озеленение и высадил 350 туй.

Накануне подрядчик провел озеленение и высадил 350 туй.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новые деревья появились на двух вспомогательных аллеях.

Новые деревья появились на двух вспомогательных аллеях.

Фото: Екатерина СИМОХИНА