В Волгограде передали 28 тонн груза военнослужащим 20-й гвардейской мотострелковой дивизии

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде 30 декабря подготовили и передали 28 тонн груза участникам специальной военной операции. Продукты и теплые вещи предназначены для военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, находящихся в Волгоградской области в краткосрочном отпуске. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональной администрации. Подарки военным в рамках акции «Тепло из дома» отправили с пункта сбора на «Волгоград Арене».

Продукты и вещи сложили в несколько грузовых машин. В каждой коробке находится более 20 различных предметов и товаров, в том числе мясные и рыбные консервы, чай, кофе, сладости, теплые вещи. Также военным передали открытки и письма волгоградских школьников.

Фото: Администрация Волгоградской области

- В сборе новогоднего груза принимали участие все муниципальные образования Волгоградской области, неравнодушные граждане, организации и предприятия, - отметили в региональной администрации.

Напомним, 23 декабря Волгоградская область отправила участникам СВО 67 тонн гуманитарного груза. Накануне регион передал военным внедорожники и обмундирование.