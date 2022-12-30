18-метровая красавица-ель впервые установлена в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда на площадке перед колесом обозрения

Фото: пресс-служба ПСБ

По решению городской администрации главный символ нового года установлен в ЦПКиО Волгограда – за последние несколько лет парк стал одной из основных точек притяжения волгоградцев как для тихого, так и для активного семейного отдыха.

Ветки ели украшены разноцветными шарами и бусами, венчает новогоднюю красавицу восьмиконечная звезда. В вечернее время сверкающая гирляндами и оригинальными световыми элементами елка выглядит особенно эффектно и празднично.

«Уже стало доброй традицией, что ПСБ из года в год помогает сделать новогодний Волгоград красивее и ярче. Новогодние праздники – время исполнения желаний, и мы с удовольствием вносим свой вклад в создание в городе этой особенной атмосферы добра и чудес. Я хочу пожелать всем волгоградцам в новом году самых лучших вестей, благополучия, а главное – здоровья!», - отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

На площадке перед главной новогодней елкой города развернутся и основные праздничные торжества. Ежедневно на протяжении зимних каникул – со 2 по 8 января - в парке будут проходить развлекательные программы для детей и молодежи.