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НовостиСпорт30 декабря 2022 9:54

У волгоградского «Ротора» забрали вратаря

ФК «Краснодар» прервал аренду Никиты Кокарева
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

Накануне Нового года «Ротор» лишился своего основного вратаря. Никита Кокарев покинул волгоградскую команду. Решение об этом принял ФК «Краснодар», которому принадлежит футболист, выступавший за «сине-голубых» на правах аренды.

- Футбольный клуб «Краснодар-2» воспользовался правом досрочного прекращения арендного соглашения, - рассказали в пресс-службе «Ротора».

Отметим, Никита Кокарев начал сезон во Второй лиге как основной голкипер «Ротора», однако в последних турах перед зимней паузой потерял место в составе, в воротах играл Иван Литвенок. Всего Никита Кокарев за «сине-голубых» провел 16 матчей во Второй лиге и Кубке России, в которых пропустил 15 мячей.