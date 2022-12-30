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НовостиЭкономика30 декабря 2022 9:30

Волгоградская область вошла в пилотный проект по созданию зарядных станций для электромобилей

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Летом в Волгограде появилась первая станция для зарядки электромобилей

Летом в Волгограде появилась первая станция для зарядки электромобилей

Фото: Эдуард Пальгунов

Правительство России увеличило число регионов, которые участвуют в пилотном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В 2023 году проект расширится на 28 субъектов. Его участником станет и Волгоградская область, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление правительство РФ. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мушустин.

По планам правительства, к 2030 году доля электромобилей в России должна составить 10% от общего числа машин. К этому моменту в стране построят и запустят не менее 72 тысяч зарядных станция для автомобилей с электрическими двигателями.

Напомним, в 2022 году в Волгограде и Волжском появилось по одной зарядной станции для электромобилей, которые, по словам водителей, более выгодные в эксплуатации, чем обычные машины.