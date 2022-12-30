Роспотребнадзор рекомендует волгоградцам не переедать в праздники и пить больше воды

Специалисты рассказали, как сохранить ресурс и хорошее настроение Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Волгоградской области уже вовсю готовятся к празднованию Нового года, особое внимание уделяя столу. Разнообразие блюд и закусок может привести к плачевным результатам. 30 декабря специалисты регионального Роспотребнадзора дали несколько ценных советов волгоградцам о том, как сохранить ресурс и хорошее настроение, не навредить здоровью.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты надзорного ведомства, в магазины лучше сходить накануне праздника, чтобы не тратить на это лишнее время и главное – силы. Утром 31 декабря нужно хорошо позавтракать и пообедать. Что касается алкоголя – то пить нужно в меру, а также не забывать о воде.

Во время застолья не нужно переедать. Это ухудшит самочувствие. Лучше придумать праздничную программу и двигаться, отходить от стола. Побольше общайтесь – позитивные эмоции поднимут настроение.

- Очень часто мы путаем чувство жажды с голодом, и вместо того, чтобы выпить стакан воды, выбираем бутерброд. Пейте достаточно жидкости. Пейте чистую воду, а не соки, компоты, сладкую газировку, в которых содержится много добавленного сахара, - резюмируют специалисты.