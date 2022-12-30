В Волгоградской области установили МРОТ на 2023 год

В регионе установили МРОТ на 2023 год Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области установили размер минимальной заработной платы на 2023 год. Волгоградцам определили региональный и федеральный МРОТ.

- На территории Волгоградской области действует Региональное соглашение «О минимальной заработной плате в Волгоградской области» от 16.12.2021. По его условиям минимальная заработная плата для внебюджетного сектора экономики определяется как 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете по труду и занятости населения области.

С 1 января 2023 года региональный МРОТ будет составлять 17 518,8 рубля. В 2022 году он был 15419,3 рубля. Однако для волгоградцев предусмотрена и федеральная минимальная зарплата, после Нового года она составит 16 242 рубля – она применяется, если работодатель не является участником соглашения «О минимальной заработной плате в Волгоградской области». За год федеральный МРОТ увеличился с 13 890 рублей.

Напомним, накануне губернатор подписал постановление об утверждении прожиточного минимума на 2023 год.