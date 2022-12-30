Волгоградцев приглашают на музыкальные вечера на Центральный рынок

На рынке уже празднично - горожане могут купить подарки для родных. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Со 2 по 8 января на Центральном рынке Волгограда пройдут музыкальные вечера. Для жителей и гостей города-героя выступят волгоградские коллективы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации, вход в общественное пространство «Аллея» будет свободным.

2 и 8 января волгоградец приглашают послушать творчество дуэта «Jazzy Ladies». 3 января для зрителей выступит известный саксофонист Роман Сухов, а 4 – кавер-группа «Staffles». 5 числа клавишник Ярослав Альбов исполнит популярные музыкальные композиции на синтезаторе. В пятницу гостей развлечет гитарный дуэт Дмитрия Саврасова и Виталия Кальнова. 6 января на свой концерт горожан приглашает кавер-группа «Russo Turisto». Начало в 20.00 (до 22.00).

- Напомним, с момента благоустройства наряду с «Базарной площадью» эта площадка стала одной из точек притяжения на территории муниципального предприятия – круглогодично функционирует сеть кафе, а в холодное время года регулярно проводятся творческие вечера и выступления, - отметили в мэрии.