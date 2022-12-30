В Волгограде и области 100 дорожных камер арендуют за 801 млн рублей

Планируется аренда 100 дорожных камер Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде объявили аукцион по выбору подрядчику, которому на 5 лет отдадут в аренду комплексы фотовидеофиксации на трассах региона. Заказчиком выступает ГКУ Волгоградской области «Безопасный региона», который за аренду камер готов заплатить 801 миллион рублей – это начальная сумма аукциона. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на портал госзакупок.

Подрядчик должен предоставить камеры трех видов – для выявления нарушений на перекрестках, на перегонах трасс и пешеходных переходах, для фиксации нарушений правил остановки, стоянки автомобилей. Всего в рамках контракта планируется арендовать 100 комплексов фотовидеофиксации. Они будут располагаться на магистралях Волгограда, Волжского и большинства районов области, в том числе на участках федеральных трасс. Контракт предусматривает аренду камер с 2023 до 2027 года. Заявки для участия в аукционе принимаются до 11 января.

Отметим, в Волгоградской области проводится несколько аукционов для выбора подрядчиков, которые в аренду предоставят комплексы фотовидеофиксации. При этом ФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства при поставках дорожных камер из-за подозрений в картельном сговоре на торгах в регионе.