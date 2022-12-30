В Волгограде ищут лихача, сбившего 76-летнюю пенсионерку

Женщина в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Волгограда разыскивает неизвестного водителя, который 29 декабря сбил 76-летнюю пенсионерку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в Красноармейском районе города-героя примерно в час дня.

- Неустановленный водитель напротив дома 38 по улице Героев Малой Земли совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении, - уточнили в пресс-службе региональной полиции.

Водитель не стал оказывать женщине помощь и не вызвал скорую, уехав с места аварии. Сейчас пострадавшая находится в больнице, а лихача разыскивают.