Большинство волгоградцев на Новый год хотят в качестве подарка деньги

Волгоградцы рассказали, что хотят получить в качестве подарка на Новый год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый год уже совсем близко, кто-то уже успел купить подарки своим родным и близким, кто-то наверняка в спешке будет стараться успеть до 31 декабря. Волгоградстат выяснил, что жители Волгоградской области хотят получить на Новый год и сколько готовы потратить на подарки близким.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, четверть волгоградцы хотят увидеть под елкой подарок в виде денег, 19% участников опроса в качестве подарка метают получить ювелирные изделия, 17% - парфюмерию и косметику. 12% жителей региона надеются 31 декабря распаковать новый гаджет и другие электротовары. 10% респондентов будут рады кондитерским изделиям и 7% - одежде.

Что касается трат на подарки, то 43% волгоградцы готовы раскошелиться на новогодние сюрпризы на 5 тысяч рублей. 28% жителей региона могут потратить на подарки до 10 тысяч рублей, 13% - до 2 тысяч рублей. Еще 16% волгоградцев отметили, что не планируют тратить на подарки больше 1 рублей.

В Волгоградстате посчитали, сколько в среднем стоят популярные среди волгоградцев подарки. Мягкая игрушка обойдется в 644 рубля, туалетная вода или женская сумка – примерно по 4 тысячи рублей. Смартфон стоит 8 тысяч рублей, но это в среднем, цена хорошего гаджета, конечно же, куда выше. Планшет можно купить за 12,5 тысячи рублей, беспроводные наушники – за 1,3 тысячи, а килограмм шоколада – за 992 рубля.