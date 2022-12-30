В Волгограде на парковке ТРЦ приставы арестовали 8 машин

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области

Судебные приставы провели рейд по выявлению должников на парковке ТРЦ «Мармелад» в Волгограде. Сотрудники ФССП арестовали 8 машин волгоградцев, которые накопили долгов на 2,7 миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

На парковках торговых центров в Волгограде сейчас огромное скопление машин, горожане покупают подарки и продукты к Новому году. Среди них не мало должников. Судебные приставы по номерам машин выясняют, есть ли у их владельцев долги.

- Автомобили должников изъяты и направлены на ответственное хранение. В данный момент сотрудники органа принудительного исполнения привлекают оценщиков для оценки арестованного имущества, - отметили в ГУ ФССП России по региону.

Подобные рейды судебных приставов на парковках ТРЦ будут продолжены.