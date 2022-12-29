В Волгограде 30 декабря прогнозируют мокрый снег и гололед

В пятницу в Волгограде пойдет мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградцев погода продолжает не радовать. В ближайшие сутки в регионе будет снег, но зимнюю сказку он не принесет из-за перепадов температуры от «минусовой» к «плюсовой». 30 декабря в Волгограде и области облачно с прояснениями. В районах региона ночью небольшой снег, в областном центре без осадков. Днем в пятницу пойдет мокрый снег, на дорогах в Волгограде и области образуется гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

По области температура воздуха в ночные часы составит -2...-7º, в дневные 0...+5º. В Волгограде в ночь на пятницу -2...-4º, днем 0...+2º.

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