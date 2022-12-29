Волгоградское отделение Социального фонда России возглавит Владимир Федоров

Фото: Пенсионный фонд России по Волгоградской области

Стало известно, кто возглавит волгоградское отделение Социального фонда России. Его управляющим был назначен Владимир Федоров – действующий глава волгоградского отделения Пенсионного фонда России. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ПФР.

Владимир Федоров работает управляющим регионального отделения ПФР с 2014 года, ранее он был заместителем руководителя фонда.

Напомним, Социальный фонд России – новая структура, которая начнет работу 1 января 2023 года. она объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

- Все необходимые данные и документы будут собираться автоматически, по многим услугам будет внедрен беззаявительный характер их оказания, - отметили в организации.

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