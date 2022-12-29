Врач посоветовал волгоградцам накрывать новогодний стол по формуле «80 на 20»

Волгоградцам рассказали, какие блюда должны создавать основу на новогоднем столе Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть больше двое суток остается до Нового года. Волгоградцы активно готовятся к празднику, покупая не только подарки, но и пополняя запасы еды для новогоднего стола. А вот к приготовлению блюд нужно подойти осознанно. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Волгоградской области, кандидат медицинских наук Алексей Покатилов посоветовал накрыть новогодний стол по формуле «80 на 20».

- Не злоупотребляйте вредной пищей, пейте больше минеральной воды и придерживайтесь формулы здорового застолья – она называется «80 на 20». В идеале 80% блюд на Новый год должны быть легкими и полезными, 20% - это более серьезные, не очень полезные, зато всеми любимые, например, оливье. Такую пропорцию желательно соблюдать, - обратился к волгоградцам Алексей Покатилов.

Также кандидат медицинских наук посоветовал жителям региона не объедаться в течение всех каникул. Праздничный стол должен быть всего несколько дней.

- Праздники нужно проводить в определенные дни, например, 31 декабря, 7 января, кто-то может захватить Старый новый год. В остальные дни желательно придерживаться обычного будничного рациона, тем самым можно предотвратить проблемы с талией, перегруз печени, кишечника, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Волгоградской области.

При признаках отравления, нужно срочно вызывать скорую помощь. Кроме того, врача можно вызвать на дом по номеру телефона 112, который будет работать все праздники с 8.00 до 20.00. Еще волгоградцам рекомендовали избегать контактов с людьми, у которых вирусные заболевания, и в местах скопления людей носить маски.

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