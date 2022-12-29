В Волгограде передали ордена Мужества родным 10 павших в СВО солдат и офицеров

Ордена передали женам, детям и родителям погибших бойцов. Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

Сегодня, 29 декабря 2022 года, семьям десяти солдат и офицеров ВС РФ из Волгоградской области, погибших во время проведения специальной военной операции на Украине, передали ордена Мужества. Церемонию в Триумфальном зале музее-панораме «Сталинградская битва» провели вице-губернатор региона Геннадий Шевцов и военком Андрей Летунов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике.

Во время торжественной церемонии родственники и близкие павших на поле боя военнослужащих получили их посмертные награды. Согласно указу президента, орденами Мужества награждены капитан Дмитрий Щеткин, старший лейтенант Александр Тюкин, сержанты Нариман Жусупов и Владимир Евдокимов, младшие сержанты Саргис Мартиросян и Александр Шутов, два ефрейтора - Владик Асрян и Михаил Грянченко, двое рядовых - Олег Лысов и Максим Булгаков.

«Комсомольская правда» приносит глубокие соболезнования родным и близким всех погибших на полях сражений воинов.