Волгоградская область передала военным в зону СВО тепловизоры и УАЗы

Автомобили УАЗ Патриот и Шевроле Нива закупили для бойцов. Фото: АВО

Волгоградская область 29 декабря передала военным в зону проведения спецоперации на Украине машины повышенной проходимости, тепловизоры, бинокли, прицелы. Автомобили УАЗ Патриот и Шевроле Нива, спецснаряжение для бойцов по заявке командиров подразделений закупили на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО «За Победу», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

- Техника отправится в зону СВО в ближайшие дни. Уже сегодня пройдет ее оформление, завтра будет определено, куда она будет направлена. На этих автомобилях группы бойцов будут передвигаться на наблюдательные посты, на них могут доставлять продовольствие. УАЗы и Нивы хорошо показывают себя в преодолении препятствий по грязи, воде. В бою они участвовать не могут, так как не бронированные, - рассказывает командир взвода старший сержант Александр Гришин.

Среди прочего оборудования, которое отправится из Волгограда на Донбасс, необходимые в зоне боевых действий квадрокоптеры, аккумуляторы, генераторы и зарядные устройства.

На сегодня по данным Фонда на поддержку участников спецоперации жители Волгоградской области собрали с миру по нитке 535 миллионов рублей. На нужды военных уже потратили 370 миллионов из этих денег. Плюс к этому на прошлой неделе девять грузовиков повезли бойцам 67 тонн новогодних подарков.