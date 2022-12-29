В Волгоградской области нашли партию паштета сомнительного производства

Партия паштета неизвестного производства не поступила в магазины. Фото: Андрей АБРАМОВ

Россельхознадзор Волгоградской области благодаря системе ФГИС «Меркурий» обнаружил партию паштета сомнительного производства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Дубки» Городищенского района нарушила регламент о безопасности пищевой продукции.

- Должностными лицами оссельхознадзора установлено, что на площадке ООО «Дубки» уполномоченным лицом путем «инвентаризации» легализована и введена в оборот продукция неизвестного происхождения (паштет), - уточнили в Россельхознадзоре.

Ведомство выдало предостережение и приостановило регистрацию ООО в системе «Меркурий» до устранения всех нарушений. Партию продукции сомнительного происхождения не допустили на реализацию.