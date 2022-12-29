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НовостиОбщество29 декабря 2022 10:34

Волгоградский губернатор встретился с начальником военного гарнизона Дмитрием Медведевым

На встрече рассмотрели вопросы взаимодействия
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 29 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с начальником регионального военного гарнизона Дмитрием Медведевым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, глава региона и командир военной части обсудили вопросы взаимодействия.

Отметим, что власти региона поддерживают военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации на Украине. Так, Фонд поддержки участников СВО за несколько месяцев существования собрал 535 миллионов рублей на нужды защитников. Эти деньги тратят на военное снаряжение, технику, медикаменты, вещи первой необходимости, продукты и прочее. Добавим, что деньги жертвуют обычные граждане, поддерживающие бойцов.