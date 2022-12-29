Волгоградский губернатор утвердил величину прожиточного минимума на 2023 год

В регионе утвердили прожиточный минимум на 2023 год Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума в Волгоградской области на 2023 год. Прожиточный минимум станет больше примерно на 400 рублей на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление, ПМ на душу населения будет 12 363 рубля вместо нынешних 11 970 рублей. Величина для трудоспособных волгоградцы вырастет на 429 рублей – с 13 047 рублей до 13 476 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров повысят до 10 660 рублей, для детей – до 12 307 рублей, сейчас он составляет 10 319 и 11 914 рублей соответственно. Постановление вступит в силу с 1 января 2023 года.