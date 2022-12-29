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НовостиЭкономика29 декабря 2022 9:41

В Волгоградской области стали известны самые дефицитные профессии 2022 года

В регионе оказалась острая нехватка токарей, врачей, агрономов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде и области не хватает дворников

В Волгограде и области не хватает дворников

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области определили самые дефицитные профессии 2022 года. Оказалось, что в регионе острая нехватка рабочих, медиков, «синих воротничков». В целом к концу года в области на одну вакансию приходится 4,4 резюме, что является дефицитом. Нормой считается 5-6 резюме на одно предложение о работе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали аналитики портала hh.ru.

Самой дефицитной специальностью в 2022 году стала токарь, на одну вакансию приходится всего 0,3 резюме. Далее идут врачи - 0,7 резюме на вакансию, на третьем месте находятся операторы станков с ЧПУ - 0,8 резюме на вакансию. Также в числе десяти профессий, где зафиксирована нехватка рабочих, агрономы, слесари и сантехники, машинисты, агенты по недвижимости, повара и пекари, дворники, администраторы магазинов и торговых залов. По этим специальностям на одну вакансию приходится 1-1,2 резюме.

- Сложнее всего компаниям сейчас набирать так называемых «синих воротничков», к которым относятся рабочие специальности и массовые линейные позиции. Сюда входят, например, большинство сотрудников продуктовой розницы – продавцы, администраторы торговых залов, а также кладовщики, торговые представители, работники общепита и другие, - рассказала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.