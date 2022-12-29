Волжанину дали 8,5 лет колонии за смертельную драку возле бара

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волжском городском суде огласили приговор 34-летнему местному жителю за убийство возле бара на улице Горького, 13б. Мужчине, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, дали 8,5 лет колонии. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 4 сентября этого года в развлекательном заведении в Волжском произошел конфликт между двумя посетителями. Волжане вышли на улицу для выяснения отношений, завязалась драка.

- В какой-то момент потерпевший упал на асфальтированное покрытие, после чего злоумышленник нанес ему не менее 9 ударов локтем в область головы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте. Расследованием дело занимался следственный отдел по Волжскому СУ СКР по региону. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой города.

Подсудимый полностью признал вину. По решению суда он должен провести 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также убийца должен выплатить потерпевшей стороне в качестве морального и материального вреда более 2 миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.