Волгоградский Роспотребнадзор обязал предприятия обеспечить сотрудников масками из-за гриппа

Сотрудников, которые контактируют с большим числом людей, должны обеспечивать масками Фото: Михаил ПАТЛИС

Промышленные предприятия Волгоградской области уделяют внимание профилактике ОРВИ и гриппа, чтобы обезопасить большое число сотрудников от заболеваний, из-за чего встал бы рабочий процесс. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном Управлении Роспотребнадзора, в производственных помещениях функционируют рециркуляторы воздуха, проводится дезинфекция поверхностей. Работникам по утрам измеряют температуру тела.

С сентября по ноябрь на предприятиях области проходила вакцинация от гриппа. Однако ею защита от заболевания не ограничивается. Роспотребнадзор обязывает работодателей не допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ. На производстве работники не должны переохлаждаться, поэтому руководители обязаны сделать помещения для обогрева и приема пищи с соблюдением оптимальной температуры. Кроме того, работники должны быть обеспечены масками для лица.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что помимо специфической профилактики (вакцинации) каждый работодатель обязан обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническими масками), - отметили в ведомстве.