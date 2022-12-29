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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:33

В Волгограде с 9 января пустят новую электричку

Новая городская электричка пойдет по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы смогут приехать в центр к началу рабочего дня.

Волгоградцы смогут приехать в центр к началу рабочего дня.

Фото: Иван Макеев

В Волгограде с 1 января 2023 года для удобства пассажиров пустят новую городскую электричку. Поезд №6324 по маршруту Шпалопропитка – Волгоград-1 будет ходить рано утром в будние дни, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

От Шпалопропитки электричка №6324 будет отправляться ежедневно в будние дни в 7.40 утра, а на пригородный вокзал Волгоград-1 привезет пассажиров к началу рабочего дня - в 8.21. Время в пути от конечной до конечной станции составит 41 минуту.