В Волгограде на оборонном заводе 49-летнего рабочего насмерть раздавила двухтонная плита

Проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи выясняют обстоятельства гибели 49-летнего рабочего оборонного завода Волгограда, расположенного на проспекте Ленина. Находившийся рядом сотрудник получил серьезную травму ноги. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР региона, по данному факту проводится проверка.

По предварительной информации, 28 декабря погибший находился на рабочем месте, когда на него по неустановленной пока причине рухнула двухтонная металлическая плита размером 7,5 на 1 метр.

- Мужчина находился возле металлических щитов, один их них по неизвестной причине упал на него, придавив ногу стоявшему рядом другому рабочему, который получил телесные повреждения в виде рваной раны правой ноги и госпитализирован в больницу №12, - уточнили в следкоме.