В Волгограде будут судить похитивших у государства 17 млн рублей страховщиков

Из федерального и областного бюджетов было похищено свыше 17 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение по уголовному делу на троих страховщиков, которые устроили аферу с похищением 17 миллионов рублей у государства. 47-летняя женщина была учредителем страховой компании, также у нее в подчинении были двое мужчин в возрасте 56 и 42 лет.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, с апреля по 2013 по декабрь 2015 года страховщики искали в регионе фермеров, которым предлагали оформить полисы страхования урожая с господдержкой. Сельхозтоваропроизводители должны были оплатить страховой компании половину стоимости полиса, после чего предоставить необходимые данные в профильное региональное министерство с заявлением о получении субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии.

Другую половину полисов оплачивали сообщники аферистов в подконтрольную страховую компанию от имени фермеров. Затем обвиняемые представляли документы для компенсации второй части страховой премии. Получая деньги, трое мошенников делили их между собой. В итоге из федерального и регионального бюджетов было похищено более 17 миллионов рублей.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчины отрицают, женщина отказалась от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Волгограда. Аферистам грозит до 10 лет колонии каждому. Во время расследования уголовного дела у обвиняемых арестовали имущество на 7 миллионов рублей.