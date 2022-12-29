В Волгограде нашли подрядчика для благоустройства Сурского сквера за 73 миллиона

Таким архитекторы видят парк в будущем. Фото: центр ВЯЗ.

Волгоградские власти нашли компанию, которая облагородит Сурский сквер в центре Волгограда. Работы запланированы на 2023 год, но провести аукцион решили раньше, чтобы сэкономить время. Кстати, получилось сэкономить еще и деньги. Начальная цена аукциона была 73 миллиона, компания-победитель согласилась выполнить все работы за 57 миллионов рублей. Как уточнили в мэрии Волгограда, после проверки поданных участником закупки документов с фирмой заключат муниципальный контракт. И, как только наступит благоприятная для строительства и благоустройства погода, ООО «Волгаинвестстрой» приступит к реконструкции парка. Для начала рабочие уберут старые деревья и все остатки парковой мебели.

После этого начнут мостить дорожки – по проекту в сквере уложат около 4 тысяч квадратных метров плитки. Остальное место займут зеленые зоны и развлечения. В Сурском сквере высадят более 200 деревьев и кустарников – ели, клены, черемуху и другие. И построят детские и семейные площадки с качелями, турниками, игровыми комплексами и песочницей.

В центре парка установят памятник строителям, восстанавливавшим город после Сталинградской битвы. За порядком и безопасностью будут следитьс помощью системы «Безопасный город» - в сквере смонтируют видеокамеры.