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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 7:23

В Волжском такси протащило пассажирку, зацепившуюся одеждой за дверь

Водитель «Рено» не оказал 90-летней женщине помощь, скрывшись с места ДТП
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Пенсионерка госпитализирована.

Пенсионерка госпитализирована.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском сотрудники ГАИ задержали 54-летнего водителя такси, по вине которого пострадала 90-летняя пассажирка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла вечером 28 декабря.

По предварительной информации, таксист на «Рено Логане» привез пенсионерку к дому №7 на улице Королева. При выходе женщина случайно зацепилась одеждой за дверь. Водитель не заметил этого и начал движение. Машина протащила женщину несколько метров. Волжанка упала и получила переломы. Однако таксист не стал оказывать ей помощь, решив уехать.

- Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - уточнили в пресс-службе региональной полиции.

Пенсионерка госпитализирована.