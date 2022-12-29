В Волжском такси протащило пассажирку, зацепившуюся одеждой за дверь

Пенсионерка госпитализирована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волжском сотрудники ГАИ задержали 54-летнего водителя такси, по вине которого пострадала 90-летняя пассажирка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла вечером 28 декабря.

По предварительной информации, таксист на «Рено Логане» привез пенсионерку к дому №7 на улице Королева. При выходе женщина случайно зацепилась одеждой за дверь. Водитель не заметил этого и начал движение. Машина протащила женщину несколько метров. Волжанка упала и получила переломы. Однако таксист не стал оказывать ей помощь, решив уехать.

- Водитель с места ДТП скрылся, но впоследствии был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - уточнили в пресс-службе региональной полиции.

Пенсионерка госпитализирована.