Волгоградцам рассказали, как на новогодних праздниках не стать жертвой телефонных аферистов и воров

Волгоградцам рассказали, как провести праздники безопасно и комфортно Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Считанные дни остаются до Нового года и продолжительных каникул. Во время праздников волгоградцам стоит не забывать о безопасности личной, своих близких и имущества. Кто-то наверняка уедет в непродолжительный отпуск, кто-то останется дома. В любом случае нужно оставаться осторожным, чтобы не стать жертвами мошенников, воров и не злоупотреблять алкоголем. Начальник службы участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Александр Коломыйченко рассказал, как провести новогодние каникулы комфортно и безопасно.

Если во время праздников волгоградцы соберутся надолго уехать из дома, то нужно закрыть все окна и балконы, а ключи не должны оказаться у посторонних. Полицейский отметил, важно не забыть включить охранную сигнализацию, если она, конечно, есть. Работают без выходных и праздников мошенники, которые на Новый год наоборот еще больше активизируются. Аферисты устраивают в интернете якобы акции и распродажи, заманивая покупателей, которые приобретают товар, но его не получают.

- Помните, что вас должны насторожить слишком низкие цены. Проверьте отзывы о фирмах, не спешите переводить свои деньги, - приводит слова Александра Коломыйченко пресс-служба регионального Главка МВД.

Не перестают обманывать волгоградцев лжербаотники банков или лжеполицейские, которые предлагают перевести деньги на «безопасный» счет или помочь родственнику, который стал виновником ДТП, которого на самом деле не было.

- Получив звонок от якобы службы безопасности банка или сотрудников правоохранительных органов, сообщающих о блокировке карт, предлагающих перевести средств на «безопасный счет», незамедлительно прекратите разговор, не выполняйте никаких указаний по переводу денег на неизвестные счета, - подчеркнул начальник службы участковых областной полиции.

Родителям во время праздников нужно внимательно следить за своими детьми, которым запрещено быть без сопровождения взрослых в общественных местах после 22.00. Также к волгоградцам обратились с просьбой не злоупотреблять алкоголем. Нетрезвый человек может стать жертвой грабителя на улице или сам спровоцировать драку.