В Волгограде почтили память погибших в терактах 2013 года

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: АВО

В Волгограде 29 декабря вспоминают теракты 2013 года. В этот день смертник подорвал себя в здании железнодорожного вокзала. Спустя девять лет память жертв серии терактов, которые потрясли всю страну, пришли почтить близкие люди, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. К мемориальной доске у входа в вокзал возложили цветы, в память о каждом из 18 погибших зажгут свечи.

Напомним, в конце декабря 2013 года в течение суток Волгоград сотрясли сразу два мощных взрыва. 29 декабря в 12.37 первый теракт сотряс здание железнодорожного вокзала, когда смертник проходил через турникет на входе. На следующее утро еще один взрыв прогремел в троллейбусе в нескольких метрах от остановки «Качинский рынок». Всего пострадали 106 человек, погибли 34 человека.