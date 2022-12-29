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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:04

В Волгограде почтили память погибших в терактах 2013 года

В конце декабря взрывы прогремели на вокзале и в троллейбусе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Память погибших почтили минутой молчания. Фото: АВО

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: АВО

В Волгограде 29 декабря вспоминают теракты 2013 года. В этот день смертник подорвал себя в здании железнодорожного вокзала. Спустя девять лет память жертв серии терактов, которые потрясли всю страну, пришли почтить близкие люди, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко. К мемориальной доске у входа в вокзал возложили цветы, в память о каждом из 18 погибших зажгут свечи.

Напомним, в конце декабря 2013 года в течение суток Волгоград сотрясли сразу два мощных взрыва. 29 декабря в 12.37 первый теракт сотряс здание железнодорожного вокзала, когда смертник проходил через турникет на входе. На следующее утро еще один взрыв прогремел в троллейбусе в нескольких метрах от остановки «Качинский рынок». Всего пострадали 106 человек, погибли 34 человека.