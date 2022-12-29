В Волгоградской области угарным газом отравились 4 взрослых и 5 детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 декабря стало известно об отравлении 9 жителей Волгоградской области угарным газом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах региона, среди пострадавших 4 взрослых и 5 детей.

Накануне в больницу госпитализировали 73-летнюю пенсионерку из Центрального района Волгограда, проживающую на улице Байкальской. В квартире женщины произошла утечка газа. Также в медучреждение попала семья из Ворошиловского района. Скорее всего, в доме была неисправна газовая колонка. В итоге отравились 40-летний мужчина, 10-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Сегодня похожее ЧП произошло на улице Октябрьской в Суровикино. В доме, где проживала многодетная семья, пострадали 33-летняя женщина и ее 40-летний супруг, а также дети 6, 13 и 15 лет.

- Пострадавшие госпитализированы в токсикологическое отделение ГКБ СМП 25, состояние взрослых и детей средней степени тяжести, - уточнили в пресс-службе облздрава.