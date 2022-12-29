На волгоградских заправках продолжает дорожать дизельное топливо

В регионе рост цен на дизель не останавливается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области пока не может остановиться рост цен на дизельное топливо. На неделе с 19 по 25 декабря оно подорожало на 47 копеек. Средняя стоимость дизеля составляет 56,99 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

За неполные 3 месяца дизельное топливо подорожало в Волгоградской области почти на 4 рубля, в начале октября литр стоил в среднем 53,16 рубля.

А вот цены на бензин за прошедшую неделю не изменились ни на копейку. Топливо марки АИ-92 стоит 48,08 рубля, АИ-95 - 53,37 рубля, АИ-98 - 59,19 рубля.