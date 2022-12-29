Три сироты из Волгоградской области пожаловались Бастрыкину на нарушение жилищных прав

Фото: СК РФ.

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились три девушки-сироты из Волгоградской области и пожаловались на нарушение жилищных прав. Власти по разным причинам отказывали предоставлять положенные по закону благоустроенные квартиры, хотя жительницы выиграли суды и имели на руках решения.

- Председатель поинтересовался ходом рассмотрения уголовных дел в суде и поручил представить доклад о ситуации с обеспечением жильем детей-сирот, - уточнили в пресс-службе следкома.

Также Бастрыкин подчеркнул, что следственные органы будут постоянно контролировать вопросы обеспечения детей-сирот жильем.