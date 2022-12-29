Региональный оператор по обращению с ТКО: в новогодние праздничные дни к работе готов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в период новогодних каникул продолжит оказывать свои услуги для населения без изменения графика. Для стабильной работы в продолжительные выходные дни проведены подготовительные мероприятия: утверждены графики круглосуточных дежурств, проведен дополнительный профилактический осмотр техники. Спецтранспорт регоператора в нерабочие и праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

По данным РЭО нагрузка на региональных операторов может вырасти на 30%, это связано с тем, что в новогодние «каникулы» фиксируется пик массового потребления. Люди активнее ходят в магазины, закупают большое количество товаров и продуктов, из-за чего нагрузка на коммунальные организации возрастает. Образовывается гораздо больше коммунальных отходов, которые жители будут складировать в контейнеры. В связи с этим региональный оператор просит граждан отнестись с пониманием к особенностям работы экипажей мусоровозов в праздничные дни и призывает не парковать личные автомобили в непосредственной близости от контейнерных площадок, оставлять свободными проезды для спецтехники.

Напоминаем, что за санитарное состояние контейнерных площадок отвечают собственники (УК, ТСЖ, ЖСК) и собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки. Также обращаем внимание управляющих организаций, в круг обязанностей которых, в том числе входит обеспечение доступности свободного проезда для спецтранспорта регоператора к площадкам сбора ТКО.

Региональный оператор поздравляет жителей Волгограда и области с наступающим Новым годом и желает крепкого здоровья, успехов в делах и семейного благополучия.

Создание благоприятной окружающей среды и порядка в наших дворах возможно только совместно, давайте сообща делать наш общий дом чище.