Многокилометровые пробки в 8 баллов сковали Волгоград вечером 28 декабря

Виной заторов стала непогода и предновогодняя суета. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечер среды, 28 декабря, волгоградцы проводят, стоя в многокилометровых пробках. Сервис Яндекс.Пробки оценил заторы на дорогах Волгограда в это время в 8 баллов. Карта городских магистралей окрасилась в бордовый цвет, и так почти везде. Волгоградские автомобилисты жалуются на состояние дорожного покрытия: всюду каша и огромные лужи. Впрочем, дорожной технике сейчас пробраться по забитым машинами улицам города тоже не получится.

Виной этих заторов в середине недели стали и погодные условия – с утра город засыпало снегом, а позже заливало дождем, и предновогодняя суета. Корпоративы, детские праздники, покупка подарков и продуктов на новогодний стол выгнала волгоградцев из дома. Переделать много дел сегодня все равно не удастся: пробки растянулись на много километров.