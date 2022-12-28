В Волгограде 29 декабря отключат свет в трех районах

Электричества не будет несколько часов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За три дня до Нового года сотни волгоградцев останутся на несколько часов без электричества из-за плановых работ энергетиков. В четверг, 29 декабря 2022 года, отключат свет нескольких домах Центрального района, а также на Ангарском в Дзержинском и в Советском районе Волгограда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Центральном районе среди коммунальных страдальцев с 13.30 до 16.00 часов 29 декабря останутся жильцы домов на проспекте Ленина - №42, 44, 44а и на улице Пражской, 8.

В Дзержинском районе обесточат дома на нескольких улицах на Ангарском. Затронут отключения электричества с 9 до 16 часов дома по адресам: ул. П. Осипенко, №2-18, ул. Семигоская, №1, 1а, 3, ул. Ученическая, №4-16, 3, 3а, 5, пер. Тихвинский, №1-5, 5а, 7, 9, 9а. С 9.00 до 17.00 локальный блэкаут объявили на улицах: ул. Алябьева, №74-5, 74А, ул. Антарктидская, 70 и 72, ул. Истринская, 54 и 56, ул. Ингульская, №38, 56, 62, 33-59, ул. Рионская, 13, ул. Совнаркомовская, №151, 151а-159, 86, ул. Селегинская, 10а и 10б, ул. Хоперская, 142-156.

В Советском районе на 29 декабря перенесли отключения, запланированные накануне. С 10.00 до 16.00 обесточат улицу Джамбула Джабаева, дома №26/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/8, 26/8, 26/9, 26/11, 26/12, 26/15-26/20, 26/27-26/30, 26/32, 26/35-26/37, 26/39-26/41, 26/45-26/48, 28/15, 28/23, 28/31, 28/59, 28/68, 28/70, 44/488 д44/561, 44/569 и 44/5601. Без света с 9.00 до 17.00 оставят дома на улицах: ул. Абоянская, №1, 3, 2, 4, ул. Колхозная, №2г, 1-13, 2-12, 12а, 14-18, ул. Кирова, №2, 4, 1-5, 3а, ул. ЛЗС, №1, 3, 2-24, 7, 9, 13, 2/1, ул. Мушкетова, №1а, 1-9, 2, 2а, 4а, 4-22, 24а, 26-36, 17-39, ул. Овсяная, 3, ул. Ольховская, №1-11, 4, пер. Ольховский, 2-6, ул. Палиашвили, №7а, 1-55, 1а, 1г, 1б, 2-42, 18а, 44-68, 57-131, 133а, 74-112, 88а, 88б, 90а, 114-150, 132а, 138а, 144а, 135-205, 181б, ул. Совхозная, 3, 2а, 2-10, ул. Транспортная, №3, 4, 9, 38-64, 62а, 64а, 64б, 64д, 41-89, 47а, 67а, 69а, 66-70, 68а, ул. Фомина, №1-15, 7а, 2, 6-8, 8а, ул. Школьная, №1-5, 2-8, 8а, 10, 12.