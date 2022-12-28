Выпадающий снег будет сразу таять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает жителей Волгоградской области о мокром снеге и гололедице 29 декабря. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, в четверг ожидаются осадки в виде снега, перемешанного с дождем. Днем будет облачно с небольшими прояснениями. На дорогах образуется сильный гололед.

- В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Днем местами небольшой снег, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Также волгоградцев ожидают температурные качели. Ночью будет 0...-5, днем -3...+2 градусов. Водителям стоит учесть погодные условия и во время движения соблюдать ПДД.