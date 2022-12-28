В Волгограде запретили продажу алкоголя на Новый год возле парков

Алкоголь не продадут во время детских и спортивных праздников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 31 декабря 2022 и 1 января 2023 года, а также в новогодние и рождественские праздники с 26 декабря по 16 января ввели запрет на продажу алкоголя. Коснутся ограничения на спиртное согласно областному закону только периметра двух парков, где будут проходить праздничные мероприятия, только магазинов и только в определенные часы, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Постановлением администрации Волгограда установлены даты, время и границы мест, где ввели ограничения на розничную продажу алкоголя в новогоднюю ночь и в праздники с 26 декабря 2022 года по 16 января 2023 года: ЦПКиО – 31 декабря и 1 января с 22.00 до 2.00, со 2 по 8 января – с 12.00 до 15.00, 7 января – с 10.00 до 14.00; парк Комсомольский сад: с 26 декабря по 16 января – с 12.00 до 20.00. Коснется запрет только магазинов, на кафе он не распространяется.

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