«Ротор» зимой обойдется без сборов за границей

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» определился с планами зимних сборов. Ко второй части сезона волгоградская команда не будет тренироваться за границей, все подготовительные циклы пройдут на юге страны. У «Ротора» будет 3 сбора, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «сине-голубых».

- После прохождения медицинского обследования в Волгограде команда отправится в Ессентуки, где пробудет с 13 по 24 января. Второй сбор запланирован в Крымске с 28 января по 10 февраля. Заключительный УТС перед рестартом второй лиги пройдет в Кисловодске в период с 15 по 27 февраля, - отметили в волгоградском клубе.

Во время сборов подопечные Алексея Стукалова проведут товарищеские матчи. Соперники и даты спаррингов станут известны позже.

Напомним, «Ротор» ушел в отпуск в конце ноября, отдых у футболистов и тренеров завершится 9 января. Команда соберется в Волгограде для проведения углубленного медицинского обследования. Во второй лиге «сине-голубые» на зимнюю паузу ушли на третьем месте с отставанием в 8 очков от лидирующего «Черноморца». Сезон возобновится в марте. Накануне жители Волгоградской области задали вопросы о «Роторе» губернатору во время прямой линии. Андрей Бочаров заявил, что команда должна строиться за счет местных молодых футболистов.