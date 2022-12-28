Губернатор Волгоградской области обозначил задачи на 2023 год

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров 28 декабря провел встречу с депутатами Волгоградской областной думы. Во время заседания были подведены итоги работы по социально-экономическому развитию региона в 2022 году и обозначены планы на 2023-й. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал в облдамине.

Губернатор назвал уходящий год непростым. Одной из ключевых задач была всесторонняя поддержка участников СВО и их семей. Память погибших военнослужащих во время заседания почтили минутой молчания.

- При поддержке Президента, Правительства РФ нам удалось обеспечить выполнение всех принятых социальных обязательств, выполнение задач и планов развития, намеченных на 2022 год, а также заложить основу для реализации наших планов на 2023 и последующие годы, - заявил Андрей Бочаров.

Во время встречи с депутатами губернатор отметил рост внешнеэкономического товарооборота региона, реализацию национальных и областных проектов, введение в Социальный кодекс Волгоградской области новой категории «Житель осажденного Сталинграда», подготовку к 80-летию Победы в Сталинградской битве, помощь подшефному Станично-Луганскому району ЛНР. Также было уделено внимание реализации планов в различных сферах, в частности дорожного строительства, здравоохранения, образования, газификации.

Что касается задач на будущих год, то они были сформулированы главой региона в одно предложение.

- Безусловно, главными задачами остаются защита жизни и здоровья людей, повышение доходов семей и качества жизни жителей Волгоградской области, - рассказал Андрей Бочаров.