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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:14

В Волгограде внесли изменения в правила организации похорон

Поправки регламентируют благоустройство кладбищ и перевозку умерших
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде внесли новые изменения в правила организации похорон

В Волгограде внесли новые изменения в правила организации похорон

Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании городской думы 28 декабря были внесены изменения в правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ Волгограда. Поправки наделяют полномочиями структурное подразделение мэрии, которое курирует содержание городских кладбищ и колумбариев, и подведомственного муниципального учреждения по проведению закупок и заключению по их итогам контрактов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской городской думы.

- В частности, речь идет о работах по благоустройству, текущему содержанию и ремонту муниципальных кладбищ и колумбариев Волгограда, перевозке умерших с мест смерти в морги, подготовке могил, - отметили в парламенте города.

Также поправки уточнили сроки рассмотрения документов для выдачи разрешения на замену памятников и установку надмогильных сооружений.

Напомним, ранее в Волгограде произошли серьезные изменения в организации похорон, которые должны были ликвидировать монополию в этом бизнесе. Было разрешено оказывать ритуальные услуги не только специализированным службам, но и другим хозяйствующим субъектам.