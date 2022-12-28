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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:47

В Волгограде сносят аварийный дом на Тормосиновской

Каждый расселенный и снесенный дом в городе становится настоящим событием
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сначала разберут крышу, затем - стены.

Сначала разберут крышу, затем - стены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде сотни аварийных домов, но каждый расселенный и снесенный становится настоящим событием. Сейчас подрядчик приступил к сносу дома на улице Тормосиновской, 12 в Советском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Сначала рабочие разберут кровлю, затем демонтируют стены, подвал засыплют землей и сделают планировку участка, на котором стояло ветхое здание.

В декабре 2022 года в Волгограде снесли также одноэтажный дом на улице Воронова. Из этих двух аварийных домов переселили 40 человек. Еще два дома до этого снесли в Советском и Красноармейском. В 2021-м в миллионном городе демонтировали 4 таких дома.