В Волгограде сносят аварийный дом на Тормосиновской

Сначала разберут крышу, затем - стены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде сотни аварийных домов, но каждый расселенный и снесенный становится настоящим событием. Сейчас подрядчик приступил к сносу дома на улице Тормосиновской, 12 в Советском районе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Сначала рабочие разберут кровлю, затем демонтируют стены, подвал засыплют землей и сделают планировку участка, на котором стояло ветхое здание.

В декабре 2022 года в Волгограде снесли также одноэтажный дом на улице Воронова. Из этих двух аварийных домов переселили 40 человек. Еще два дома до этого снесли в Советском и Красноармейском. В 2021-м в миллионном городе демонтировали 4 таких дома.