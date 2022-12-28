Бесплатный проезд для детей вводят в Новый год в Волгограде

Транспорт будет ходить до часа ночи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бесплатный проезд в общественном транспорте на два дня 31 декабря 2022 и 1 января 2023 года – такой подарок на Новый год власти Волгограда решили сделать юным горожанам. Воспользоваться им смогут все пассажиры моложе 16 лет. Стало известно и как будет работать транспорт в новогоднюю ночь. Ходить трамваи, троллейбусы и автобусы на основных городских маршрутах Волгограда будут до часа ночи 1 января 2023, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Работа общественного транспорта по основным муниципальным маршрутам с 31 декабря на 1 января будет продлена до часа ночи, - рассказали в администрации Волгограда.

Кстати, в Волжском автобусы в новогоднюю ночь 2023 будут ходить в усиленном режиме с восьми вечера до 5 часов утра, а проезд в это время сделают бесплатным для всех горожан.

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