Комиссию по расследованию смертей от гриппа создали в Волгоградской области

Каждый летальный исход обсудят на комиссии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области создали комиссию по рассмотрению причин случаев смерти от гриппа в больницах и других медицинских учреждениях региона, подведомственных облздраву. Соответствующий приказ комитета здравоохранения Волгоградской области 28 декабря 2022 года опубликован на портале администрации региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

Председателем комиссии по расследованию смертей от гриппа стала зампред облздрава Марина Гаврилова. Сопредседателями назначили еще двоих заместителей Себелева - Николая Алимова и Елену Краснову.

В состав комиссии, которая будет обсуждать и анализировать причины летальных исходов от гриппа и качество оказанной медпомощи, вошли еще несколько руководителей отделов комитета здравоохранения, а также главные врачи медучреждений региона и их заместители, главные внештатные специалисты облздрава по анестезиологии-реаниматологии, инфекционным болезням, пульмонологии, терапии, гинекологии, лабораторной диагностике, патологической анатомии и судмедэкспертизе.